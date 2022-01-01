Росіяни готують чергові обстріли та провокації на Запорізькій АЕС, – розвідка





Про це повідомив в ефірі телемарафону представник розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише



«Є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів ЗАЕС, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою», — сказав Юсов.



За його словами, окупанти продовжують свої атаки на ЗАЕС, адже побачили безкарність із боку міжнародної спільноти. Крім того, тепер свої обстріли вони поширюють й на інші енергетичні об'єкти України.



Ще 11 вересня у розвідці повідомляли, що підрозділи 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, отримали команду о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська, ймовірно, готують чергові провокації та обстріли Запорізької атомної електростанції.Про це повідомив в ефірі телемарафону представник розвідки Міноборони, пише Громадське «Є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів ЗАЕС, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою», — сказав Юсов.За його словами, окупанти продовжують свої атаки на ЗАЕС, адже побачили безкарність із боку міжнародної спільноти. Крім того, тепер свої обстріли вони поширюють й на інші енергетичні об'єкти України.Ще 11 вересня у розвідці повідомляли, що підрозділи 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, отримали команду о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження».

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