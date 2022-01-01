 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни готують чергові обстріли та провокації на Запорізькій АЕС, – розвідка

Росіяни готують чергові обстріли та провокації на Запорізькій АЕС, – розвідка
Російсько-окупаційні війська, ймовірно, готують чергові провокації та обстріли Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише Громадське.

«Є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів ЗАЕС, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою», — сказав Юсов.

За його словами, окупанти продовжують свої атаки на ЗАЕС, адже побачили безкарність із боку міжнародної спільноти. Крім того, тепер свої обстріли вони поширюють й на інші енергетичні об'єкти України.

Ще 11 вересня у розвідці повідомляли, що підрозділи 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, отримали команду о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи
Сьогодні, 14:05
Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, – ГУР
Сьогодні, 13:46
Тисячі російських солдатів потрапили в полон ЗСУ, є й високопоставлені офіцери, – Die Welt
Сьогодні, 09:40
Частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ, – Пентагон
Сьогодні, 09:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи
Сьогодні, 14:05
Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, – ГУР
Сьогодні, 13:46
Росіяни готують чергові обстріли та провокації на Запорізькій АЕС, – розвідка
Сьогодні, 13:20
Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло
Сьогодні, 13:05
Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи
Сьогодні, 14:05
Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, – ГУР Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, – ГУР
Сьогодні, 13:46
«Унікальність нашої ППО – в людях»: у Повітряних силах розповіли, як захищають українське небо «Унікальність нашої ППО – в людях»: у Повітряних силах розповіли, як захищають українське небо
Сьогодні, 11:35
ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та Півдня України
Сьогодні, 14:27
 0
Дев’ять країн ЄС припинили ​приймати від росіян документи на туристичні візи
Сьогодні, 14:05
 0
Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, – ГУР
Сьогодні, 13:46
 0
Росіяни готують чергові обстріли та провокації на Запорізькій АЕС, – розвідка
Сьогодні, 13:20
 0
Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8