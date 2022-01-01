Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Сьогодні, 12:34
Воїни Князівської 14 окремої механізованої бригади показали смт Чкаловське на Харківщині, яке кілька днів тому звільнили від ворога.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
«Місцеві підлітки, яких зустрічаємо в населеному пункті першими, з осторогою вітаються «Слава Україні!», і, здається, затримують подих, чекаючи нашої відповіді…
-Героям Слава! Як справи, хлопці? – малі непомітно зітхають з неймовірним полегшенням, - ми справді «НАШІ» - розповідають військові.
Чкаловське сьогодні – це до межі напружені місцеві мешканці, які з величезною пересторогою вдивляються в кожне незнайоме обличчя, напівзруйновані і згорілі вщент внаслідок ворожих обстрілів будинки.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
«Місцеві підлітки, яких зустрічаємо в населеному пункті першими, з осторогою вітаються «Слава Україні!», і, здається, затримують подих, чекаючи нашої відповіді…
-Героям Слава! Як справи, хлопці? – малі непомітно зітхають з неймовірним полегшенням, - ми справді «НАШІ» - розповідають військові.
Чкаловське сьогодні – це до межі напружені місцеві мешканці, які з величезною пересторогою вдивляються в кожне незнайоме обличчя, напівзруйновані і згорілі вщент внаслідок ворожих обстрілів будинки.
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