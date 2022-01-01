Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського

Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Воїни Князівської 14 окремої механізованої бригади показали смт Чкаловське на Харківщині, яке кілька днів тому звільнили від ворога.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

«Місцеві підлітки, яких зустрічаємо в населеному пункті першими, з осторогою вітаються «Слава Україні!», і, здається, затримують подих, чекаючи нашої відповіді…

-Героям Слава! Як справи, хлопці? – малі непомітно зітхають з неймовірним полегшенням, - ми справді «НАШІ» - розповідають військові.

Чкаловське сьогодні – це до межі напружені місцеві мешканці, які з величезною пересторогою вдивляються в кожне незнайоме обличчя, напівзруйновані і згорілі вщент внаслідок ворожих обстрілів будинки.
Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського


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Теги: 14 ОМБр, Чкаловське
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