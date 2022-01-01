Воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:52
Воїни 14 ОМБр звільнили ще один населений пункт на Харківщині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Instagram.
Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
"Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - написав Зеленський.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Instagram.
Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
"Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - написав Зеленський.
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