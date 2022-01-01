Воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. ВІДЕО

Воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. ВІДЕО
Воїни 14 ОМБр звільнили ще один населений пункт на Харківщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Instagram.

Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

"Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - написав Зеленський.


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Теги: населений пункт, Харківщина, воїни 14 ОМБр
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