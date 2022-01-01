12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.
Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.
Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.
Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знищена русня, звільнені населені пункти: добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
11 вересень, 23:34
Воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині. ВІДЕО
11 вересень, 22:52
Показали столітнє фото рибалки з Волині
11 вересень, 21:45
ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі. ВІДЕО
11 вересень, 20:45
Медіа