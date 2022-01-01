Знищена русня, звільнені населені пункти: добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ".Стрімке просування українських військ на сході України дає підстави сподіватися на гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного Луганської області уже в неділю, 11 вересня.У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва розпочали збір російськомовної літератури. Її утилізують, а отримані гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 11 вересня ЗСУ уже знищили близько 52650 окупантів, 2154 ворожі танки та 4617 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 2154 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,артилерійських систем – 1263 (+4) од,РСЗВ – 311 (+0) од,засоби ППО ‒ 162 (+0) од,літаків – 242 (+3) од,гелікоптерів – 213 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),крилаті ракети ‒ 216 (+1),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,спеціальна техніка ‒ 117 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого деокупували ще один населений пункт в Харківській області.Наші війська героїчно звільняють рідну землю від загарбників. За останні дні їм вдалось серйозно просунутися. Це підтверджують і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їх даними, прорив за останні дні серйозний.Водій шкільного автобуса із Волині з початком широкомасштабного вторгнення росіян в Україну, пішов служити в ЗСУ разом зі своїм автобусом.Збройні сили України в неділю, 11 вересня, повісили український прапор в Ізюмі на Харківщині. Від відео аж мурашки йдуть тілом.Пишаємося нашими Героями! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.