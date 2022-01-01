Знищена русня, звільнені населені пункти: добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
11 вересень, 23:34
Завершується двохсота доба повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України. Українці продовжують боротися як на полі бою так і на інших фронтах, зокрема на інформаційному. Щиро захоплюємося кожним і кожною, хто захищає кордони нашої Батьківщини, і тими, хто наближає перемогу тут, у тилу.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 11 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ ще звільнили 2 села на Харківщині
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
«Борітеся — поборете!»: військові у звільненій Балаклії зачитали вірш Шевченка. ВІДЕО
У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ".
Кремінна, Рубіжне: Гайдай назвав, які населені пункти ЗСУ можуть скоро звільнити
Стрімке просування українських військ на сході України дає підстави сподіватися на гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного Луганської області уже в неділю, 11 вересня.
У волинській бібліотеці збирають російську літературу: гроші з утилізації перекажуть ЗСУ. ВІДЕО
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва розпочали збір російськомовної літератури. Її утилізують, а отримані гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців.
ЗСУ знищили за добу 400 окупантів, 18 танків і 33 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 11 вересня ЗСУ уже знищили близько 52650 окупантів, 2154 ворожі танки та 4617 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2154 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
артилерійських систем – 1263 (+4) од,
РСЗВ – 311 (+0) од,
засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
літаків – 242 (+3) од,
гелікоптерів – 213 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
крилаті ракети ‒ 216 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Завдяки 14 ОМБр вдалося звільнити ще одне селище на Харківщині. ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого деокупували ще один населений пункт в Харківській області.
За кілька днів Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила з квітня, – ISW
Наші війська героїчно звільняють рідну землю від загарбників. За останні дні їм вдалось серйозно просунутися. Це підтверджують і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їх даними, прорив за останні дні серйозний.
Шкільний водій з Волині пішов служити до ЗСУ разом зі своїм автобусом
Водій шкільного автобуса із Волині з початком широкомасштабного вторгнення росіян в Україну, пішов служити в ЗСУ разом зі своїм автобусом.
ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі
Збройні сили України в неділю, 11 вересня, повісили український прапор в Ізюмі на Харківщині. Від відео аж мурашки йдуть тілом.
Воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині
Пишаємося нашими Героями! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 11 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ ще звільнили 2 села на Харківщині
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
«Борітеся — поборете!»: військові у звільненій Балаклії зачитали вірш Шевченка. ВІДЕО
У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ".
Кремінна, Рубіжне: Гайдай назвав, які населені пункти ЗСУ можуть скоро звільнити
Стрімке просування українських військ на сході України дає підстави сподіватися на гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного Луганської області уже в неділю, 11 вересня.
У волинській бібліотеці збирають російську літературу: гроші з утилізації перекажуть ЗСУ. ВІДЕО
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва розпочали збір російськомовної літератури. Її утилізують, а отримані гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців.
ЗСУ знищили за добу 400 окупантів, 18 танків і 33 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 11 вересня ЗСУ уже знищили близько 52650 окупантів, 2154 ворожі танки та 4617 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2154 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
артилерійських систем – 1263 (+4) од,
РСЗВ – 311 (+0) од,
засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
літаків – 242 (+3) од,
гелікоптерів – 213 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
крилаті ракети ‒ 216 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Завдяки 14 ОМБр вдалося звільнити ще одне селище на Харківщині. ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого деокупували ще один населений пункт в Харківській області.
За кілька днів Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила з квітня, – ISW
Наші війська героїчно звільняють рідну землю від загарбників. За останні дні їм вдалось серйозно просунутися. Це підтверджують і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їх даними, прорив за останні дні серйозний.
Шкільний водій з Волині пішов служити до ЗСУ разом зі своїм автобусом
Водій шкільного автобуса із Волині з початком широкомасштабного вторгнення росіян в Україну, пішов служити в ЗСУ разом зі своїм автобусом.
ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі
Збройні сили України в неділю, 11 вересня, повісили український прапор в Ізюмі на Харківщині. Від відео аж мурашки йдуть тілом.
Воїни волинської бригади звільнили населений пункт на Харківщині
Пишаємося нашими Героями! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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