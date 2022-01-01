За кілька днів Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила з квітня, – ISW





Про це повідомляє



Понад 3 тисячі кілометрів за останні дні

У ISW зазначили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів за останні дні. Мовиться про період з 6 вересня. Фахівці відзначають, що це більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.



Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма,

– кажуть в ISW.



При цьому зауважують, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом. Адже 10 вересня українські сили захопили Великий Бурлук, у результаті чого українські сили перебували в межах 15 кілометрів від кордону.



Що означає звільнення Ізюма

Аналітики визнають, що звільнення Ізюма – це найбільш визначне українське військове досягнення після перемоги в березневій битві під Києвом.



"Це усуне російське просування на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ – Краматорськ", – мовиться у повідомленні.



Успішне оточення російських сил, які тікали з Ізюма означає знищення або захоплення росіян і загострює проблеми російської живої сили та морального духу.



Журналісти видання The New York Times зазначали, що "приголомшлива швидкість просування України на північному сході країни змінила конфлікт за лічені дні". І кинута техніка росіян свідчить, що ніякого відходу вони не планували.

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