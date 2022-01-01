За кілька днів Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила з квітня, – ISW

За кілька днів Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила з квітня, – ISW
Наші війська героїчно звільняють рідну землю від загарбників. За останні дні їм вдалось серйозно просунутися. Це підтверджують і аналітики американського Інституту вивчення війни. За їх даними, прорив за останні дні серйозний.

Про це повідомляє Канал24.

Понад 3 тисячі кілометрів за останні дні
У ISW зазначили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів за останні дні. Мовиться про період з 6 вересня. Фахівці відзначають, що це більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.

Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма,
– кажуть в ISW.

При цьому зауважують, що українські здобутки не обмежуються Ізюмом. Адже 10 вересня українські сили захопили Великий Бурлук, у результаті чого українські сили перебували в межах 15 кілометрів від кордону.

Що означає звільнення Ізюма
Аналітики визнають, що звільнення Ізюма – це найбільш визначне українське військове досягнення після перемоги в березневій битві під Києвом.

"Це усуне російське просування на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ – Краматорськ", – мовиться у повідомленні.

Успішне оточення російських сил, які тікали з Ізюма означає знищення або захоплення росіян і загострює проблеми російської живої сили та морального духу.

Журналісти видання The New York Times зазначали, що "приголомшлива швидкість просування України на північному сході країни змінила конфлікт за лічені дні". І кинута техніка росіян свідчить, що ніякого відходу вони не планували.

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Теги: війна, деокупація, Україна
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