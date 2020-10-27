На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО

У одній із багатоповерхівок міста Нововолинська сталася пожежа в квартирі.Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.11 вересня о 03:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 7-у поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Нововолинську на вулиці Генерала Шухевича.Через можливу загрозу мешканцям будинку та розповсюдження вогню на пожежу виїжджали рятувальники міської ДПРЧ 5 у складі двох відділень та відділення з ДПРЧ 7 м. Володимира.Від небезпечних факторів пожежі отруєння чадним газом та опіки тіла отримала власниця квартири, жінка 1968 р.н. Лікарі госпіталізували її до медичного закладу.Вогонь ліквідовано. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.