На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО

На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО
У одній із багатоповерхівок міста Нововолинська сталася пожежа в квартирі.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.

11 вересня о 03:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 7-у поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в м. Нововолинську на вулиці Генерала Шухевича.
На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО

Через можливу загрозу мешканцям будинку та розповсюдження вогню на пожежу виїжджали рятувальники міської ДПРЧ 5 у складі двох відділень та відділення з ДПРЧ 7 м. Володимира.
На Волині горіла квартира в багатоповерхівці, господиня потрапила в лікарню. ФОТО

Від небезпечних факторів пожежі отруєння чадним газом та опіки тіла отримала власниця квартири, жінка 1968 р.н. Лікарі госпіталізували її до медичного закладу.
Вогонь ліквідовано. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

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Теги: Нововолинськ, пожежа, Волинь, ДСНС
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