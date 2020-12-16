Зеленський призначив нового очільника Луцької РДА

Зеленський призначив нового очільника Луцької РДА
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Луцької районної державної адміністрації.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з розпорядженням Президента України №179/2022-рп, новим головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області призначили
Костика Анатолія Івановича.

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Теги: Луцька РДА, Волинь, Зеленський, Костик
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