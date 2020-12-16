Зеленський призначив нового очільника Луцької РДА
Сьогодні, 11:16
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Луцької районної державної адміністрації.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Згідно з розпорядженням Президента України №179/2022-рп, новим головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області призначили
Костика Анатолія Івановича.
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Про це йдеться на сайті глави держави.
Згідно з розпорядженням Президента України №179/2022-рп, новим головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області призначили
Костика Анатолія Івановича.
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Коментарі 1
Ну на кінець то!
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