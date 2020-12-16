Зеленський призначив нового очільника Луцької РДА





Про це йдеться на сайті глави держави.



Згідно з розпорядженням Президента України №179/2022-рп, новим головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області призначили

Костика Анатолія Івановича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Луцької районної державної адміністрації.Про це йдеться на сайті глави держави.Згідно з розпорядженням Президента України №179/2022-рп, новим головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області призначилиКостика Анатолія Івановича.

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