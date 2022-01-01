Помер луцький журналіст Вадим Ремісько
Сьогодні, 10:25
Відійшов у Вічність відомий уЛуцьку та на Волині журналіст Вадим Ремісько.
Про це повідомляють колеги-журналісти на своїх сторінках у соцмережах.
Так, за словами оператора Віктора Макаревича, Вадим Ремісько помер 11 вересня, близько 4:00 у реанімації Ківерцівської районної лікарні.
Причини смерті наразі невідомі.
Також тривожні звістки повідомляли спортивний журналіст Дмитро Кузнєцов та журналіст ГІТу Віктор Калитка.
«Боже, як рано і як несподівано... Ще декілька днів тому спілкувалися... Це дійсно якийсь проклятий рік... Спочивай з миром, друже» , - написав Дмитро Кузнєцов.
"Не віриться, шо більше не буде твоїх професійних прямих включень з гострими запитаннями чиновникам та невимушеним спілкуванням з простими людьми. Не буде креативних ідей щодо зйомок та ефірів. Не буде допомоги з номерами телефонів та людьми для етерів. Не буде спільних прямих ефірів в студії. Не буде дзвінків, жартів, приколів, ляпів, суперечок. Нам тебе дуже бракуватиме! Спочивай з Богом, друже", - йдеться у дописі Віктора Калитки.
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Про це повідомляють колеги-журналісти на своїх сторінках у соцмережах.
Так, за словами оператора Віктора Макаревича, Вадим Ремісько помер 11 вересня, близько 4:00 у реанімації Ківерцівської районної лікарні.
Причини смерті наразі невідомі.
Також тривожні звістки повідомляли спортивний журналіст Дмитро Кузнєцов та журналіст ГІТу Віктор Калитка.
«Боже, як рано і як несподівано... Ще декілька днів тому спілкувалися... Це дійсно якийсь проклятий рік... Спочивай з миром, друже» , - написав Дмитро Кузнєцов.
"Не віриться, шо більше не буде твоїх професійних прямих включень з гострими запитаннями чиновникам та невимушеним спілкуванням з простими людьми. Не буде креативних ідей щодо зйомок та ефірів. Не буде допомоги з номерами телефонів та людьми для етерів. Не буде спільних прямих ефірів в студії. Не буде дзвінків, жартів, приколів, ляпів, суперечок. Нам тебе дуже бракуватиме! Спочивай з Богом, друже", - йдеться у дописі Віктора Калитки.
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