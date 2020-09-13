Курс валют у Луцьку 11 вересня
Сьогодні, 09:26
11 вересня готівковий курс долара становить 41.40, продають його за 41.57.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.65, а продають за – 40.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.65, а продають за – 40.90.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,75.
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