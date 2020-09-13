Курс валют у Луцьку 11 вересня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 40.65, а продають за – 40.90.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,75.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 вересня готівковий курс долара становить 41.40, продають його за 41.57.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40.65, а продають за – 40.90.Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,75.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію