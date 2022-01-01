Запорізька АЕС повністю зупинена

Енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.Про це повідомили у НАЕК Енергоатом.Відключення енергоблоку відбулося 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41. Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.НАЕК «Енергоатом» здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.