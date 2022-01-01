Запорізька АЕС повністю зупинена
Сьогодні, 09:13
Енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.
Про це повідомили у НАЕК Енергоатом.
Відключення енергоблоку відбулося 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41. Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.
У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.
НАЕК «Енергоатом» здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.
Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.
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Про це повідомили у НАЕК Енергоатом.
Відключення енергоблоку відбулося 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41. Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.
У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.
НАЕК «Енергоатом» здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.
Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.
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