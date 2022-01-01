ЗСУ знищили за добу 400 окупантів, 18 танків і 33 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:45
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 11 вересня ЗСУ уже знищили близько 52650 окупантів, 2154 ворожі танки та 4617 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2154 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
артилерійських систем – 1263 (+4) од,
РСЗВ – 311 (+0) од,
засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
літаків – 242 (+3) од,
гелікоптерів – 213 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
крилаті ракети ‒ 216 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2154 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
артилерійських систем – 1263 (+4) од,
РСЗВ – 311 (+0) од,
засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
літаків – 242 (+3) од,
гелікоптерів – 213 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
крилаті ракети ‒ 216 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках
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