ЗСУ знищили за добу 400 окупантів, 18 танків і 33 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2154 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,

артилерійських систем – 1263 (+4) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 242 (+3) од,

гелікоптерів – 213 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),

крилаті ракети ‒ 216 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 11 вересня ЗСУ уже знищили близько 52650 окупантів, 2154 ворожі танки та 4617 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 2154 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,артилерійських систем – 1263 (+4) од,РСЗВ – 311 (+0) од,засоби ППО ‒ 162 (+0) од,літаків – 242 (+3) од,гелікоптерів – 213 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),крилаті ракети ‒ 216 (+1),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,спеціальна техніка ‒ 117 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

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