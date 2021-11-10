У волинській бібліотеці збирають російську літературу: гроші з утилізації перекажуть ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва розпочали збір російськомовної літератури. Її утилізують, а отримані гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців.
Про це розповіла Суспільному директорка бібліотеки Алла Єфремова.
З її слів, насамперед збирають друковану російськомовну пропаганду радянського періоду.
"Ініціаторами такої ініціативи стали читачі, а першими хто приніс книги на утилізацію були журналісти", – говорить Алла Єфремова.
1976 року з Луганська до Луцька переїхала Людмила Романюк. Жінка віддала з домашньої бібліотеки на утилізацію 160 кілограмів російської літератури. Каже: позбутися російських видань планувала ще торік.
"Дуже багато шкільної було літератури, класики російської. Із часом поступово приходила і дивилась, що у мене стоять такі книжки. Якось болісно я його сприймала. Хотіла його позбутись", – говорить жінка.
Зі слів Алли Єфремової, в бібліотеці орієнтовно 35 % фондів російською мовою. Книги технічного складу, які поки не перекладені українською, будуть і надалі зберігатися у бібліотечних запасниках.
Перші результати оприлюднять, коли назбирають тонну макулатури, – розповіла Алла Єфремова.
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Про це розповіла Суспільному директорка бібліотеки Алла Єфремова.
З її слів, насамперед збирають друковану російськомовну пропаганду радянського періоду.
"Ініціаторами такої ініціативи стали читачі, а першими хто приніс книги на утилізацію були журналісти", – говорить Алла Єфремова.
1976 року з Луганська до Луцька переїхала Людмила Романюк. Жінка віддала з домашньої бібліотеки на утилізацію 160 кілограмів російської літератури. Каже: позбутися російських видань планувала ще торік.
"Дуже багато шкільної було літератури, класики російської. Із часом поступово приходила і дивилась, що у мене стоять такі книжки. Якось болісно я його сприймала. Хотіла його позбутись", – говорить жінка.
Зі слів Алли Єфремової, в бібліотеці орієнтовно 35 % фондів російською мовою. Книги технічного складу, які поки не перекладені українською, будуть і надалі зберігатися у бібліотечних запасниках.
Перші результати оприлюднять, коли назбирають тонну макулатури, – розповіла Алла Єфремова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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