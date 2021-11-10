У волинській бібліотеці збирають російську літературу: гроші з утилізації перекажуть ЗСУ. ВІДЕО





Про це розповіла Алла Єфремова.



З її слів, насамперед збирають друковану російськомовну пропаганду радянського періоду.



"Ініціаторами такої ініціативи стали читачі, а першими хто приніс книги на утилізацію були журналісти", – говорить Алла Єфремова.



1976 року з Луганська до Луцька переїхала Людмила Романюк. Жінка віддала з домашньої бібліотеки на утилізацію 160 кілограмів російської літератури. Каже: позбутися російських видань планувала ще торік.



"Дуже багато шкільної було літератури, класики російської. Із часом поступово приходила і дивилась, що у мене стоять такі книжки. Якось болісно я його сприймала. Хотіла його позбутись", – говорить жінка.



Зі слів Алли Єфремової, в бібліотеці орієнтовно 35 % фондів російською мовою. Книги технічного складу, які поки не перекладені українською, будуть і надалі зберігатися у бібліотечних запасниках.



Перші результати оприлюднять, коли назбирають тонну макулатури, – розповіла Алла Єфремова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва розпочали збір російськомовної літератури. Її утилізують, а отримані гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців.Про це розповіла Суспільному директорка бібліотекиЗ її слів, насамперед збирають друковану російськомовну пропаганду радянського періоду."Ініціаторами такої ініціативи стали читачі, а першими хто приніс книги на утилізацію були журналісти", – говорить Алла Єфремова.1976 року з Луганська до Луцька переїхала. Жінка віддала з домашньої бібліотеки на утилізацію 160 кілограмів російської літератури. Каже: позбутися російських видань планувала ще торік."Дуже багато шкільної було літератури, класики російської. Із часом поступово приходила і дивилась, що у мене стоять такі книжки. Якось болісно я його сприймала. Хотіла його позбутись", – говорить жінка.Зі слів Алли Єфремової, в бібліотеці орієнтовно 35 % фондів російською мовою. Книги технічного складу, які поки не перекладені українською, будуть і надалі зберігатися у бібліотечних запасниках.Перші результати оприлюднять, коли назбирають тонну макулатури, – розповіла Алла Єфремова.

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