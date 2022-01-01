Фільм «Чому я живий» про окупацію Маріуполя нацистами є у вільному доступі
Сьогодні, 06:50
Фільм «Чому я живий» українського режисера Вілена Новака тепер у відкритому доступі. До Дня українського кіно Одеська кіностудія виклала його на YouTube.
Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни, пише Бабель.
Це історія кохання 17-річних українки та єврея.
Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний найкращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.
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Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни, пише Бабель.
Це історія кохання 17-річних українки та єврея.
Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний найкращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.
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