Фільм «Чому я живий» про окупацію Маріуполя нацистами є у вільному доступі

Вілена Новака тепер у відкритому доступі. До Дня українського кіно Одеська кіностудія виклала його на YouTube.



Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни, пише



Це історія кохання 17-річних українки та єврея.



Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний найкращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фільм «Чому я живий» українського режисератепер у відкритому доступі. До Дня українського кіно Одеська кіностудія виклала його на YouTube.Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни, пише Бабель Це історія кохання 17-річних українки та єврея.Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний найкращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.

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