Фільм «Чому я живий» про окупацію Маріуполя нацистами є у вільному доступі

Фільм «Чому я живий» про окупацію Маріуполя нацистами є у вільному доступі
Фільм «Чому я живий» українського режисера Вілена Новака тепер у відкритому доступі. До Дня українського кіно Одеська кіностудія виклала його на YouTube.

Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни, пише Бабель.

Це історія кохання 17-річних українки та єврея.

Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний найкращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.


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Теги: Чому я живий, фільм
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