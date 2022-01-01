Негода на Волині: рятувальники відкачували воду у дворах. ФОТО

Негода на Волині: рятувальники відкачували воду у дворах. ФОТО
Через інтенсивні опади 10 вересня рятувальники підрозділів служби 101 залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт з відкачування дощової води.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Зокрема, у Луцьку рятувальники 25-ї ДПРЧ відкачували воду з підвалів трьох споруд, у місті Нововолинську рятувальники 5-ї ДПРЧ виїжджали на відкачування води з прибудинкових територій у с.Поромів.
Негода на Волині: рятувальники відкачували воду у дворах. ФОТО
Негода на Волині: рятувальники відкачували воду у дворах. ФОТО

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