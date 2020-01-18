У Дніпрі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа
Сьогодні, 02:56
У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи.
Про це пише ТСН.
Була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.
Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.
Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.
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Про це пише ТСН.
Була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.
Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.
Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.
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