У Дніпрі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа





Про це пише



Була оголошена повітряна тривога.



За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.



Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.



Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи.Про це пише ТСН Була оголошена повітряна тривога.За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.

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