У Дніпрі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа

У Дніпрі прозвучали вибухи: спалахнула пожежа
У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи.

Про це пише ТСН.

Була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, вибух був настільки сильних, що у людей вибило вікна у квартирах. Також є інформація про пожежу та потерпілих.

Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.

Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.


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Теги: Дніпро, вибухи, пожежа
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