ЗСУ ще звільнили 2 села на Харківщині
Сьогодні, 00:38
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю
"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.
Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю
"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.
Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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