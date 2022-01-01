ЗСУ ще звільнили 2 села на Харківщині





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю



"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.

Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - йдеться у повідомленні.

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