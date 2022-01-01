ЗСУ ще звільнили 2 села на Харківщині

ЗСУ ще звільнили 2 села на Харківщині
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю

"Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.
Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: ЗСУ, звільнили населені пункти
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