11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження радіоведучий, шоумен, письменник та фотограф Сергій Ткачук (на фото).
Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.
Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.
Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.
Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.
Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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