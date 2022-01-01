11 вересня на Волині: гортаючи календар

11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження радіоведучий, шоумен, письменник та фотограф Сергій Ткачук (на фото).

Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.

Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.

Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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Теги: День народження, Луцьк
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