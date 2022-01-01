Про весільний рекорд і звільнений Куп’янськ: добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня

Про весільний рекорд і звільнений Куп’янськ: добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня
Завдяки нашим ЗСУ маємо чимало добрих новин! Захоплюємось кожним і кожною, хто працює задля перемоги. У цій рубриці згадуємо лише позитивні інфоприводи, які, на щастя, є у нас щодня.

Наприклад, сьогодні, 10 вересня, ми писали про таке:

В Україні – весільний рекорд за останні 7 років

За аналогічний період у 2021 році офіційно одружилось на 21% менше пар.

Найбільше нових родин зареєстрували у Дніпропетровській області – за пів року їхня кількість сягнула 13025. На противагу, там же і найбільше розлучень – 943.

У прифронтових областях частіше одружуються, ніж у тилових. Найменше шлюбів цьогоріч зареєстрували у Чернівецькій області.

На фоні позитивної динаміки шлюбів, зменшилась і кількість розлучень. Їхній показник у порівнянні з 2021 роком знизився на 42%.

ЗСУ знищили за добу 350 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога

Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 10 вересня ЗСУ уже знищили близько 52250 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб,
танків ‒ 2136 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
артилерійських систем – 1259 (+22) од,
РСЗВ – 311 (+5) од,
засобів ППО ‒ 162 (+3) од,
літаків – 239 (+0) од,
гелікоптерів – 212 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
крилатих ракет ‒ 215 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
спеціальної техніки ‒ 114 (+2).

Українські воїни звільнили Куп’янськ, – облрада

Збройні сили зайшли до Куп’янська Харківської області. Військовослужбовці продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону на даху будівлі в Куп'янську.

"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила радниця голови облради Наталія Попова.

У Балаклії урочисто підняли український прапор

Спільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.

«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках південного фронту, – ОК «Південь»

ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.

Захисник Маріуполя «Орест» переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з «Азовсталі»

Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.

"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.

У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.

Луцьку – 937 років: як відзначили День міста. ФОТО. ВІДЕО

10 та 11 вересня у Луцьку відзначають день міста. Попри дощ та похмуру погоду, анонсовані міською радою акції: велопробіг у вишиванках, створення мегалистівки для військових та патріотична акція у вишиванках відбулися.

Аби переглянути, як це було, натисніть на заголовок

Лучанин фотографує місто понад 55 років. ВІДЕО

Лучанин Віктор Чухрай понад 55 років фотографує місто. В його творчому архіві світлини старого міста та сучасного. Чоловік розповів журналістам, що любить порівнювати зазнімковане на світлинах.

Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок

Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти

Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Підтримка кредитної установи допоможе нашій державі у безперебійному виконанні своїх соцзобов'язань.

Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Добрі новини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про весільний рекорд і звільнений Куп’янськ: добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня
10 вересень, 23:50
На Харківщині загинув волинянин Богдан Лебідь
10 вересень, 22:56
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території
10 вересень, 21:44
Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти
10 вересень, 20:33
Схожі новини
Про звільнену Балаклію і знищену «Москву»: добрі новини від ВолиньPost за 9 вересня Про звільнену Балаклію і знищену «Москву»: добрі новини від ВолиньPost за 9 вересня
09 вересень, 23:40
Про успіхи на полі бою: добрі новини від ВолиньPost за 8 вересня Про успіхи на полі бою: добрі новини від ВолиньPost за 8 вересня
08 вересень, 23:35
Добрі новини від ВолиньPost за 7 вересня Добрі новини від ВолиньPost за 7 вересня
07 вересень, 23:30
ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч орків, або Добрі новини від ВолиньPost за 6 вересня ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч орків, або Добрі новини від ВолиньPost за 6 вересня
06 вересень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про весільний рекорд і звільнений Куп’янськ: добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня
10 вересень, 23:50
 0
На Харківщині загинув волинянин Богдан Лебідь
10 вересень, 22:56
 0
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території
10 вересень, 21:44
 0
Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти
10 вересень, 20:33
 0
Медіа
відео
1/8