Про весільний рекорд і звільнений Куп’янськ: добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня

Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:За аналогічний період у 2021 році офіційно одружилось на 21% менше пар.Найбільше нових родин зареєстрували у Дніпропетровській області – за пів року їхня кількість сягнула 13025. На противагу, там же і найбільше розлучень – 943.У прифронтових областях частіше одружуються, ніж у тилових. Найменше шлюбів цьогоріч зареєстрували у Чернівецькій області.На фоні позитивної динаміки шлюбів, зменшилась і кількість розлучень. Їхній показник у порівнянні з 2021 роком знизився на 42%.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 10 вересня ЗСУ уже знищили близько 52250 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб,танків ‒ 2136 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,артилерійських систем – 1259 (+22) од,РСЗВ – 311 (+5) од,засобів ППО ‒ 162 (+3) од,літаків – 239 (+0) од,гелікоптерів – 212 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),крилатих ракет ‒ 215 (+1),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,спеціальної техніки ‒ 114 (+2).Збройні сили зайшли до Куп’янська Харківської області. Військовослужбовці продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону на даху будівлі в Куп'янську."Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила радниця голови облрадиСпільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова Харківської ОВАЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.Фотограф і захисник Маріуполя, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie."Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.10 та 11 вересня у Луцьку відзначають день міста. Попри дощ та похмуру погоду, анонсовані міською радою акції: велопробіг у вишиванках, створення мегалистівки для військових та патріотична акція у вишиванках відбулися.Лучанин Віктор Чухрай понад 55 років фотографує місто. В його творчому архіві світлини старого міста та сучасного. Чоловік розповів журналістам, що любить порівнювати зазнімковане на світлинах.Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Підтримка кредитної установи допоможе нашій державі у безперебійному виконанні своїх соцзобов'язань.