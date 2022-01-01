Про весільний рекорд і звільнений Куп’янськ: добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня
10 вересень, 23:50
Завдяки нашим ЗСУ маємо чимало добрих новин! Захоплюємось кожним і кожною, хто працює задля перемоги. У цій рубриці згадуємо лише позитивні інфоприводи, які, на щастя, є у нас щодня.
Наприклад, сьогодні, 10 вересня, ми писали про таке:
В Україні – весільний рекорд за останні 7 років
За аналогічний період у 2021 році офіційно одружилось на 21% менше пар.
Найбільше нових родин зареєстрували у Дніпропетровській області – за пів року їхня кількість сягнула 13025. На противагу, там же і найбільше розлучень – 943.
У прифронтових областях частіше одружуються, ніж у тилових. Найменше шлюбів цьогоріч зареєстрували у Чернівецькій області.
На фоні позитивної динаміки шлюбів, зменшилась і кількість розлучень. Їхній показник у порівнянні з 2021 роком знизився на 42%.
ЗСУ знищили за добу 350 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 10 вересня ЗСУ уже знищили близько 52250 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб,
танків ‒ 2136 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
артилерійських систем – 1259 (+22) од,
РСЗВ – 311 (+5) од,
засобів ППО ‒ 162 (+3) од,
літаків – 239 (+0) од,
гелікоптерів – 212 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
крилатих ракет ‒ 215 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
спеціальної техніки ‒ 114 (+2).
Українські воїни звільнили Куп’янськ, – облрада
Збройні сили зайшли до Куп’янська Харківської області. Військовослужбовці продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону на даху будівлі в Куп'янську.
"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила радниця голови облради Наталія Попова.
У Балаклії урочисто підняли український прапор
Спільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.
«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках південного фронту, – ОК «Південь»
ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.
Захисник Маріуполя «Орест» переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з «Азовсталі»
Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.
"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.
У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.
Луцьку – 937 років: як відзначили День міста. ФОТО. ВІДЕО
10 та 11 вересня у Луцьку відзначають день міста. Попри дощ та похмуру погоду, анонсовані міською радою акції: велопробіг у вишиванках, створення мегалистівки для військових та патріотична акція у вишиванках відбулися.
Аби переглянути, як це було, натисніть на заголовок
Лучанин фотографує місто понад 55 років. ВІДЕО
Лучанин Віктор Чухрай понад 55 років фотографує місто. В його творчому архіві світлини старого міста та сучасного. Чоловік розповів журналістам, що любить порівнювати зазнімковане на світлинах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти
Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Підтримка кредитної установи допоможе нашій державі у безперебійному виконанні своїх соцзобов'язань.
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Наприклад, сьогодні, 10 вересня, ми писали про таке:
В Україні – весільний рекорд за останні 7 років
За аналогічний період у 2021 році офіційно одружилось на 21% менше пар.
Найбільше нових родин зареєстрували у Дніпропетровській області – за пів року їхня кількість сягнула 13025. На противагу, там же і найбільше розлучень – 943.
У прифронтових областях частіше одружуються, ніж у тилових. Найменше шлюбів цьогоріч зареєстрували у Чернівецькій області.
На фоні позитивної динаміки шлюбів, зменшилась і кількість розлучень. Їхній показник у порівнянні з 2021 роком знизився на 42%.
ЗСУ знищили за добу 350 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 10 вересня ЗСУ уже знищили близько 52250 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб,
танків ‒ 2136 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
артилерійських систем – 1259 (+22) од,
РСЗВ – 311 (+5) од,
засобів ППО ‒ 162 (+3) од,
літаків – 239 (+0) од,
гелікоптерів – 212 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
крилатих ракет ‒ 215 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
спеціальної техніки ‒ 114 (+2).
Українські воїни звільнили Куп’янськ, – облрада
Збройні сили зайшли до Куп’янська Харківської області. Військовослужбовці продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону на даху будівлі в Куп'янську.
"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила радниця голови облради Наталія Попова.
У Балаклії урочисто підняли український прапор
Спільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.
«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках південного фронту, – ОК «Південь»
ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.
Захисник Маріуполя «Орест» переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з «Азовсталі»
Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.
"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.
У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.
Луцьку – 937 років: як відзначили День міста. ФОТО. ВІДЕО
10 та 11 вересня у Луцьку відзначають день міста. Попри дощ та похмуру погоду, анонсовані міською радою акції: велопробіг у вишиванках, створення мегалистівки для військових та патріотична акція у вишиванках відбулися.
Аби переглянути, як це було, натисніть на заголовок
Лучанин фотографує місто понад 55 років. ВІДЕО
Лучанин Віктор Чухрай понад 55 років фотографує місто. В його творчому архіві світлини старого міста та сучасного. Чоловік розповів журналістам, що любить порівнювати зазнімковане на світлинах.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти
Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Підтримка кредитної установи допоможе нашій державі у безперебійному виконанні своїх соцзобов'язань.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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