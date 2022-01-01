ЗСУ знищили за добу 350 окупантів і 3 ББМ. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:31
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 10 вересня ЗСУ уже знищили близько 52250 окупантів, 2136 ворожих танків та 4584 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб,
танків ‒ 2136 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
артилерійських систем – 1259 (+22) од,
РСЗВ – 311 (+5) од,
засобів ППО ‒ 162 (+3) од,
літаків – 239 (+0) од,
гелікоптерів – 212 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
крилатих ракет ‒ 215 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
спеціальної техніки ‒ 114 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб,
танків ‒ 2136 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
артилерійських систем – 1259 (+22) од,
РСЗВ – 311 (+5) од,
засобів ППО ‒ 162 (+3) од,
літаків – 239 (+0) од,
гелікоптерів – 212 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
крилатих ракет ‒ 215 (+1),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
спеціальної техніки ‒ 114 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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