Курс валют у Луцьку 10 вересня





Про це



Євро купують за 40.70, а продають за – 41.10.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,77.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 вересня готівковий курс долара становить 41.40, продають його за 41.65.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40.70, а продають за – 41.10.Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,77.

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