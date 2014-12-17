Курс валют у Луцьку 10 вересня

Курс валют у Луцьку 10 вересня
10 вересня готівковий курс долара становить 41.40, продають його за 41.65.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.70, а продають за – 41.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.55, а продають – за 8,77.

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Теги: Курс валют, обмін валют, долар до гривні
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