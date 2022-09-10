Українські воїни звільнили Куп’янськ, – облрада
Сьогодні, 11:02
Збройні сили зайшли до Куп’янська Харківської області. Військовослужбовці продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону на даху будівлі в Куп'янську.
Про це пише УП з посиланням на радницю голови облради Наталію Попову.
"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила Попова.
Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.
Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ – наразі немає.
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Про це пише УП з посиланням на радницю голови облради Наталію Попову.
"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила Попова.
Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.
Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ – наразі немає.
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