Українські воїни звільнили Куп’янськ, – облрада





Про це Наталію Попову.



"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила Попова.



Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.



Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ – наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили зайшли до Куп’янська Харківської області. Військовослужбовці продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону на даху будівлі в Куп'янську.Про це пише УП з посиланням на радницю голови облради"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!" – наголосила Попова.Також про звільнення міста повідомляли нардепи, блогери та воєнкори.Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ – наразі немає.

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