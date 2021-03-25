На Волині відкривають театральний сезон. ВІДЕО

На Волині відкривають театральний сезон. ВІДЕО
Актори обласного академічного театру ляльок готуються до відкриття театрального сезону.

Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора театру Микола Каліщук.

Стартує він 10 вересня, вистава почнеться о 12:00.

У разі повітряної тривоги глядачі та актори ховатимуться в укритті театру, яке вміщує до 70-ти людей, – каже Микола Каліщук.

Театральний сезон планують відкрити виставою "Маленький принц" за мотивами повісті Антуана де Сент-Екзюпері. У постановці беруть участь 8 акторів. Світлана Криворучко виконує роль Троянди. Каже: дітей під час війни треба відволікати.

Головну роль у спектаклі грає Анна Кутова. Для актриси це четвертий театральний сезон. Це її перша головна роль.

"Не кожен день приходиться грати хлопчика, що теж є цікавим. Цією роллю треба донести до дітей головні філософські заклики, який вклав Екзюпері в цей текст", – говорить акторка.

Усього у репертуарі театру 37 постановок, не всі з них вдасться втілити під час воєнного стану, – говорить акторка театру Лариса Гарлінська.


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Теги: Театр ляльок, волинський театр, "Маленький принц"
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