На Волині відкривають театральний сезон. ВІДЕО





Про це розповів Микола Каліщук.



Стартує він 10 вересня, вистава почнеться о 12:00.



У разі повітряної тривоги глядачі та актори ховатимуться в укритті театру, яке вміщує до 70-ти людей, – каже Микола Каліщук.



Театральний сезон планують відкрити виставою "Маленький принц" за мотивами повісті Антуана де Сент-Екзюпері. У постановці беруть участь 8 акторів. Світлана Криворучко виконує роль Троянди. Каже: дітей під час війни треба відволікати.



Головну роль у спектаклі грає Анна Кутова. Для актриси це четвертий театральний сезон. Це її перша головна роль.



"Не кожен день приходиться грати хлопчика, що теж є цікавим. Цією роллю треба донести до дітей головні філософські заклики, який вклав Екзюпері в цей текст", – говорить акторка.



Усього у репертуарі театру 37 постановок, не всі з них вдасться втілити під час воєнного стану, – говорить акторка театру Лариса Гарлінська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Актори обласного академічного театру ляльок готуються до відкриття театрального сезону.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора театруСтартує він 10 вересня, вистава почнеться о 12:00.У разі повітряної тривоги глядачі та актори ховатимуться в укритті театру, яке вміщує до 70-ти людей, – каже Микола Каліщук.Театральний сезон планують відкрити виставою "Маленький принц" за мотивами повісті Антуана де Сент-Екзюпері. У постановці беруть участь 8 акторів.виконує роль Троянди. Каже: дітей під час війни треба відволікати.Головну роль у спектаклі грає. Для актриси це четвертий театральний сезон. Це її перша головна роль."Не кожен день приходиться грати хлопчика, що теж є цікавим. Цією роллю треба донести до дітей головні філософські заклики, який вклав Екзюпері в цей текст", – говорить акторка.Усього у репертуарі театру 37 постановок, не всі з них вдасться втілити під час воєнного стану, – говорить акторка театру

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