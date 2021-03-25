На Волині відкривають театральний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
Актори обласного академічного театру ляльок готуються до відкриття театрального сезону.
Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора театру Микола Каліщук.
Стартує він 10 вересня, вистава почнеться о 12:00.
У разі повітряної тривоги глядачі та актори ховатимуться в укритті театру, яке вміщує до 70-ти людей, – каже Микола Каліщук.
Театральний сезон планують відкрити виставою "Маленький принц" за мотивами повісті Антуана де Сент-Екзюпері. У постановці беруть участь 8 акторів. Світлана Криворучко виконує роль Троянди. Каже: дітей під час війни треба відволікати.
Головну роль у спектаклі грає Анна Кутова. Для актриси це четвертий театральний сезон. Це її перша головна роль.
"Не кожен день приходиться грати хлопчика, що теж є цікавим. Цією роллю треба донести до дітей головні філософські заклики, який вклав Екзюпері в цей текст", – говорить акторка.
Усього у репертуарі театру 37 постановок, не всі з них вдасться втілити під час воєнного стану, – говорить акторка театру Лариса Гарлінська.
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Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора театру Микола Каліщук.
Стартує він 10 вересня, вистава почнеться о 12:00.
У разі повітряної тривоги глядачі та актори ховатимуться в укритті театру, яке вміщує до 70-ти людей, – каже Микола Каліщук.
Театральний сезон планують відкрити виставою "Маленький принц" за мотивами повісті Антуана де Сент-Екзюпері. У постановці беруть участь 8 акторів. Світлана Криворучко виконує роль Троянди. Каже: дітей під час війни треба відволікати.
Головну роль у спектаклі грає Анна Кутова. Для актриси це четвертий театральний сезон. Це її перша головна роль.
"Не кожен день приходиться грати хлопчика, що теж є цікавим. Цією роллю треба донести до дітей головні філософські заклики, який вклав Екзюпері в цей текст", – говорить акторка.
Усього у репертуарі театру 37 постановок, не всі з них вдасться втілити під час воєнного стану, – говорить акторка театру Лариса Гарлінська.
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