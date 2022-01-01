Загинув 35-річний воїн із Волині Олександр Герасимчук

Олександр Герасимчук.



Про це Борис Карпус.



«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Низько вклоняємося перед подвигом Героя. Інформацію про прибуття тіла та прощання повідомлю згодом. Герої не вмирають!» – написав він.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка з фронту знову надійшла у Нововолинськ. На Харківщині загинув 35-річний молодший сержантПро це повідомив Нововолинський міський голова«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Низько вклоняємося перед подвигом Героя. Інформацію про прибуття тіла та прощання повідомлю згодом. Герої не вмирають!» – написав він.

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