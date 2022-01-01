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Загинув 35-річний воїн із Волині Олександр Герасимчук

Загинув 35-річний воїн із Волині Олександр Герасимчук
Сумна звістка з фронту знову надійшла у Нововолинськ. На Харківщині загинув 35-річний молодший сержант Олександр Герасимчук.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Висловлюю щирі співчуття сім’ї та побратимам загиблого. Низько вклоняємося перед подвигом Героя. Інформацію про прибуття тіла та прощання повідомлю згодом. Герої не вмирають!» – написав він.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Олександр Герасимчук, втрати
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