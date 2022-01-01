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У Балаклії урочисто підняли український прапор

У Балаклії урочисто підняли український прапор
Спільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.

Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, підняли у Балаклії український прапор.


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Теги: Балаклія, Харків, Синєгубов
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