У Балаклії урочисто підняли український прапор
Сьогодні, 13:27
Спільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.
«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.
Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, підняли у Балаклії український прапор.
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Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.
«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.
Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, підняли у Балаклії український прапор.
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