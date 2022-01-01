У Балаклії урочисто підняли український прапор





Про це Олег Синєгубов у телеграмі.



«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.



Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, підняли у Балаклії український прапор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спільно із військовими у Балаклії офіційно підняли Державний прапор України.Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністраціїу телеграмі.«Балаклія - це Україна!.. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося», - написав голова ОВА.Він відзначив, що, спільно із військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ, підняли у Балаклії український прапор.

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