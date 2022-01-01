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У війні з Росією загинув волинянин Віктор Дмитрук

У війні з Росією загинув волинянин Віктор Дмитрук
Волинь втратила ще одного сина. Підтвердили загибель жителя села Юнівка Дмитрука Віктора Петровича.

Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.

"До війни Віктор з родиною проживав у Дніпропетровській області, з початком збройної агресії був змушений із сім'єю переїхати на Волинь, звідки й пішов на фронт. Життя Героя обірвала клята війна", - йдеться у дописі.

Про дату та час прощання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Віктор Дмитрук, Затурцівська громада, втрати
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