Російські окупанти забрали життя волинянина Леоніда Килиби

Килиба Леонід Петрович загинув 6 вересня в районі населеного пункту Залізничне, на Харківщині.



Про це Ігор Чайка.



У 2014-му Леонід брав участь в АТО. Тоді був мінометником.



У лютому 2022 без вагань і роздумів знову пішов боронити Україну. Став сапером.



У березні, на фронті, Герой зустрів свої 52. Інформацію про чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковель втратив ще одного Героя на війні із Росією. 52-річнийзагинув 6 вересня в районі населеного пункту Залізничне, на Харківщині.Про це повідомив мер КовеляУ 2014-му Леонід брав участь в АТО. Тоді був мінометником.У лютому 2022 без вагань і роздумів знову пішов боронити Україну. Став сапером.У березні, на фронті, Герой зустрів свої 52. Інформацію про чин похорону повідомлять згодом.

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