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Російські окупанти забрали життя волинянина Леоніда Килиби

Російські окупанти забрали життя волинянина Леоніда Килиби
Ковель втратив ще одного Героя на війні із Росією. 52-річний Килиба Леонід Петрович загинув 6 вересня в районі населеного пункту Залізничне, на Харківщині.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

У 2014-му Леонід брав участь в АТО. Тоді був мінометником.

У лютому 2022 без вагань і роздумів знову пішов боронити Україну. Став сапером.

У березні, на фронті, Герой зустрів свої 52. Інформацію про чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Ковель, загиблий, воїн
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