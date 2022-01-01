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ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках південного фронту, – ОК «Південь»

ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках південного фронту, – ОК «Південь»
ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

«За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району», - розповіла Гуменюк.

Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.

«Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. В скорому часі ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», - запевнила Гуменюк.

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Теги: ЗСУ, Південь, Наталія Гуменюк
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