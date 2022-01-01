ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках південного фронту, – ОК «Південь»





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк,



«За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району», - розповіла Гуменюк.



Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.



«Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. В скорому часі ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», - запевнила Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня передає Укрінформ.«За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району», - розповіла Гуменюк.Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.«Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. В скорому часі ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», - запевнила Гуменюк.

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