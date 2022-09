Захисник Маріуполя «Орест» переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з «Азовсталі»

Фотограф і захисник Маріуполя, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie."Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.За словами радника мера Маріуполя, воїни полку "Азов" вдруге поспіль стають героями цієї престижної премії."Минулого року на цьому конкурсі з їхніми портретами перемогла українська фотографиня. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі.Такий символізм Маріуполю та "Азову". Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – написав Андрющенко у Telegram.