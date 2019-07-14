Захисник Маріуполя «Орест» переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з «Азовсталі»

Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.



"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"),



У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.



За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, воїни полку "Азов" вдруге поспіль стають героями цієї престижної премії.



"Минулого року на цьому конкурсі з їхніми портретами перемогла українська фотографиня Зоя Шу. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі.



Такий символізм Маріуполю та "Азову". Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – написав Андрющенко у Telegram.

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