Захисник Маріуполя «Орест» переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з «Азовсталі»
Сьогодні, 16:44
Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.
"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.
У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, воїни полку "Азов" вдруге поспіль стають героями цієї престижної премії.
"Минулого року на цьому конкурсі з їхніми портретами перемогла українська фотографиня Зоя Шу. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі.
Такий символізм Маріуполю та "Азову". Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – написав Андрющенко у Telegram.
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"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.
У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, воїни полку "Азов" вдруге поспіль стають героями цієї престижної премії.
"Минулого року на цьому конкурсі з їхніми портретами перемогла українська фотографиня Зоя Шу. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі.
Такий символізм Маріуполю та "Азову". Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – написав Андрющенко у Telegram.
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