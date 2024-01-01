Ким був волинський кухар Віталій Наливайко до телешоу «МастерШеф»

Ким був волинський кухар Віталій Наливайко до телешоу «МастерШеф»
Кухар з Волині Віталій Наливайко, який був учасником 13-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф», до зйомок у проєкті працював у Польщі. А за освітою він – інженер гідромеліоративний споруд.

Про це Віталій ексклюзивно розповів сайту "Конкурент".

«До проєкту я кухарем не працював. Першою моєю роботою була робота офіціантом. Я навчався в Рівному в університеті водного господарства на спеціальності інженера гідромеліоративний споруд. На другому курсі «злетів» зі стипендії і пішов працювати офіціантом.

Після навчання приїхав в село, там не було що робити і поїхав на заробітки в Польщу: робив спочатку декоративні фігури, а потім працював на ковбасних заводах», – розповів кулінар.

На участь у телешоу Віталій наважився через позитивні відгуки рідних та знайомих, які казали, що він дуже смачно готує.

«Мені завжди казали, що я смачно готую і що за мною «МастерШеф» плаче… Я раніше подавав заявку на участь в проєкті, але пропустив дзвінок і нічого тоді не вийшло. А цього разу подумав, а чому б і ні. Про це навіть батьки не знали. Я їм сказав вже, коли в Київ мав їхати на зйомки», – зізнався Віталій.


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Теги: мастершеф, волинянин
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