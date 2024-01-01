Ким був волинський кухар Віталій Наливайко до телешоу «МастерШеф»

Віталій Наливайко, який був учасником 13-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф», до зйомок у проєкті працював у Польщі. А за освітою він – інженер гідромеліоративний споруд.



Про це Віталій ексклюзивно розповів сайту



«До проєкту я кухарем не працював. Першою моєю роботою була робота офіціантом. Я навчався в Рівному в університеті водного господарства на спеціальності інженера гідромеліоративний споруд. На другому курсі «злетів» зі стипендії і пішов працювати офіціантом.



Після навчання приїхав в село, там не було що робити і поїхав на заробітки в Польщу: робив спочатку декоративні фігури, а потім працював на ковбасних заводах», – розповів кулінар.



На участь у телешоу Віталій наважився через позитивні відгуки рідних та знайомих, які казали, що він дуже смачно готує.



«Мені завжди казали, що я смачно готую і що за мною «МастерШеф» плаче… Я раніше подавав заявку на участь в проєкті, але пропустив дзвінок і нічого тоді не вийшло. А цього разу подумав, а чому б і ні. Про це навіть батьки не знали. Я їм сказав вже, коли в Київ мав їхати на зйомки», – зізнався Віталій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кухар з Волині, який був учасником 13-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф», до зйомок у проєкті працював у Польщі. А за освітою він – інженер гідромеліоративний споруд.Про це Віталій ексклюзивно розповів сайту "Конкурент". «До проєкту я кухарем не працював. Першою моєю роботою була робота офіціантом. Я навчався в Рівному в університеті водного господарства на спеціальності інженера гідромеліоративний споруд. На другому курсі «злетів» зі стипендії і пішов працювати офіціантом.Після навчання приїхав в село, там не було що робити і поїхав на заробітки в Польщу: робив спочатку декоративні фігури, а потім працював на ковбасних заводах», – розповів кулінар.На участь у телешоу Віталій наважився через позитивні відгуки рідних та знайомих, які казали, що він дуже смачно готує.«Мені завжди казали, що я смачно готую і що за мною «МастерШеф» плаче… Я раніше подавав заявку на участь в проєкті, але пропустив дзвінок і нічого тоді не вийшло. А цього разу подумав, а чому б і ні. Про це навіть батьки не знали. Я їм сказав вже, коли в Київ мав їхати на зйомки», – зізнався Віталій.

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