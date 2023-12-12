Луцький бренд знову одягнув Лесю Українку





Відома поетка постала на сторінках бренду в соцмережах у їхній рожевій свитці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький бренд shypelyk знову «приміряв» свій виріб на пам'ятник Лесі Українці, що на Театральному майдані в Луцьку.Відома поетка постала на сторінках бренду в соцмережах у їхній рожевій свитці.

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