Луцький бренд знову одягнув Лесю Українку
Сьогодні, 01:30
Луцький бренд shypelyk знову «приміряв» свій виріб на пам'ятник Лесі Українці, що на Театральному майдані в Луцьку.
Відома поетка постала на сторінках бренду в соцмережах у їхній рожевій свитці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відома поетка постала на сторінках бренду в соцмережах у їхній рожевій свитці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький бренд знову одягнув Лесю Українку
Сьогодні, 01:30
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ким був волинський кухар Віталій Наливайко до телешоу «МастерШеф»
26 квітень, 23:42
Як вийти з посту без шкоди для здоров'я - поради волинської медикині
26 квітень, 23:10