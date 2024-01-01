У Раді заявили, що відключень світла в Україні не уникнути





Про це в етері Еспресо заявив народний депутат України Олексій Кучеренко, передає



Він заявив, що в енергосистемі країни існує постійний дефіцит потужностей.



"Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати", - заявив нардеп.



Він зазначив, що енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але навіть цього не буде вистачати на всю країну.



"Ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз коштом імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження", - зауважив народний депутат.



Крім того, Кучеренко заявив, що переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія ракетними ударами по український енергосистемі вивела з ладу 6000 МВт, а це означає, що в Україні доведеться повертатись до графіків обмеження електропостачання.Про це в етері Еспресо заявив народний депутат України Олексій Кучеренко, передає ТСН Він заявив, що в енергосистемі країни існує постійний дефіцит потужностей."Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати", - заявив нардеп.Він зазначив, що енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але навіть цього не буде вистачати на всю країну."Ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз коштом імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження", - зауважив народний депутат.Крім того, Кучеренко заявив, що переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами.

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