У волинському музеї запрацювала виставка з писанками з колекції Олени Пчілки

Олени Пчілки".



Про це повідомили на Facebook-сторінці музею. Усього в експозиції представили декілька десятків писанок, які зберігаються у фондах музею.



Над ними у 1991 році працювали реставратори Волинського краєзнавчого музею, подружжя Олени та Анатолія Квасюків, які відтворили писанки за зразками узорів Олени Пчілки.



Узори писанок були надруковані у праці української письменниці під назвою "Український народний орнамент. Вишивки, тканини, писанки" у 1876 році.

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