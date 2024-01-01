У волинському музеї запрацювала виставка з писанками з колекції Олени Пчілки
Сьогодні, 08:21
У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки 26 квітня відкрили традиційну пересувну виставку під назвою "Великодні писанки Олени Пчілки".
Про це повідомили на Facebook-сторінці музею. Усього в експозиції представили декілька десятків писанок, які зберігаються у фондах музею.
Над ними у 1991 році працювали реставратори Волинського краєзнавчого музею, подружжя Олени та Анатолія Квасюків, які відтворили писанки за зразками узорів Олени Пчілки.
Узори писанок були надруковані у праці української письменниці під назвою "Український народний орнамент. Вишивки, тканини, писанки" у 1876 році.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці музею. Усього в експозиції представили декілька десятків писанок, які зберігаються у фондах музею.
Над ними у 1991 році працювали реставратори Волинського краєзнавчого музею, подружжя Олени та Анатолія Квасюків, які відтворили писанки за зразками узорів Олени Пчілки.
Узори писанок були надруковані у праці української письменниці під назвою "Український народний орнамент. Вишивки, тканини, писанки" у 1876 році.
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