Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет





Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.



Зокрема:



- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95

МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);



- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);



- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)



- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);



- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);



- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.



"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.



В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:



- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;



- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;



- 1 крилату ракету "Іскандер-К" ;



- 6 крилатих ракет "Калібр".

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