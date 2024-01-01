Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет

Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет
У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.

Зокрема:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95
МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);

- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)

- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);

- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 1 крилату ракету "Іскандер-К" ;

- 6 крилатих ракет "Калібр".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури
Сьогодні, 09:26
Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Сьогодні, 09:12
Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет
Сьогодні, 09:00
У волинському музеї запрацювала виставка з писанками з колекції Олени Пчілки
Сьогодні, 08:21
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27-28 квітня
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури
Сьогодні, 09:26
Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Сьогодні, 09:12
З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком З 2014-го виховав сотні видатних бійців: попрощались з головним сержантом «Хартії», лучанином Олександром Ющенком
26 квітень, 14:14
В Україну повернули 140 полеглих воїнів В Україну повернули 140 полеглих воїнів
26 квітень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури
Сьогодні, 09:26
 0
Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Сьогодні, 09:12
 0
Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет
Сьогодні, 09:00
 0
У волинському музеї запрацювала виставка з писанками з колекції Олени Пчілки
Сьогодні, 08:21
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27-28 квітня
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8