Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27-28 квітня
Сьогодні, 07:15
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-28 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У суботу, 27 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильному магнітному хвилюванню, здатному впливати на самопочуття людей. А в неділю, 28 квітня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) — слабкий вплив на організм людини.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У суботу, 27 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильному магнітному хвилюванню, здатному впливати на самопочуття людей. А в неділю, 28 квітня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) — слабкий вплив на організм людини.
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