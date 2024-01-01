Що робити з минулорічною вербою: відповідь луцького священника

Що робити з минулорічною вербою: відповідь луцького священника
Чи задумувались ви, чому освячують саме вербове гілля? І що ж робити з букетиками котиків, які освячені у попередньому році?

Про це у коментарі для сайту «Конкурент» розповів священник і викладач Волинської православної богословської академії Андрій Хромяк.

Стосовно освячення саме верби, то, за словами духівника, усе символічно.

«Верба – це фактично аналог пальмового віття, бо тоді, у древні часи, усе це якраз розпускалося. Коли Господь входив у Єрусалим, що зривали? Зелене пальмове віття. Оскільки у нас клімат інший і найперше, що у нас розцвітає, це верба, тому якраз її беруть і ріжуть як символ того, що як Христос пішов на розп'яття і воскрес. І так само ми несемо ці котики в знак того, що наша віра розквітає і сяє», – пояснив священник.

Що ж усе-таки робити з минулорічною вербою? Адже зовсім скоро освячувати нову. Дехто її спалює, а у когось вона так і лежить роками на іконах, припадаючи пилом.

«Якщо ми проживаємо у сільській місцевості, то її можна подрібнити та закопати у землю. Якщо людина живе у місті, то її можна закопати у квітнику, попередньо також подрібнивши чи розламавши на дрібніші частини», – відповів панотець.


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Теги: верба, священник
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