Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Цієї ночі, 27 квітня, росія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни!

Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.

Нагадаємо, що у ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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