Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях





Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго.



"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни!



Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.



Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.



Нагадаємо, що у ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 27 квітня, росія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях.Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго."Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни!Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.Нагадаємо, що у ніч наракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію