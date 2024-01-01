Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Сьогодні, 09:12
Цієї ночі, 27 квітня, росія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях.
Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго.
"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни!
Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.
Нагадаємо, що у ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.
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Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго.
"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни!
Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.
Нагадаємо, що у ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.
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