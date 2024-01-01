Росія вдарила ракетою по психлікарні у Харкові

Росія вдарила ракетою по психлікарні у Харкові
Росія вночі, 27 квітня, завдала удар ракетою С-300 по території 3-ї психлікарні.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.

На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.


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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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