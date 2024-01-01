Росія вдарила ракетою по психлікарні у Харкові





Про це Олег Синєгубов.



"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.



На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.



Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.



Синєгубов зазначив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вночі, 27 квітня, завдала удар ракетою С-300 по території 3-ї психлікарні.Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.Синєгубов зазначив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію