Росія вдарила ракетою по психлікарні у Харкові
Сьогодні, 10:41
Росія вночі, 27 квітня, завдала удар ракетою С-300 по території 3-ї психлікарні.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.
На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.
Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.
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Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.
На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.
Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.
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