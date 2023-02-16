На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури

На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури
Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «кинджал».

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Три крилаті ракети воїни ПвК «Захід» збили.

На жаль, є і влучання.

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування.

Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає.

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Але лише цієї ночі окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання. Маємо допомогти.

Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00. Обмежте одночасне увімкнення таких приладів", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, що росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.


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Теги: Росія, Україна, війна, Львівщина
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