На Львівщині росіяни завдали удару по двох обʼєктах енергетичної інфраструктури





Про це Максим Козицький.



Три крилаті ракети воїни ПвК «Захід» збили.



На жаль, є і влучання.



Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування.



Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає.



"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.



Але лише цієї ночі окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання. Маємо допомогти.



Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00. Обмежте одночасне увімкнення таких приладів", - наголосив Козицький.



Нагадаємо, що росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «кинджал».Про це повідомив голова ОВАТри крилаті ракети воїни ПвК «Захід» збили.На жаль, є і влучання.Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування.Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає."Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.Але лише цієї ночі окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання. Маємо допомогти.Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00. Обмежте одночасне увімкнення таких приладів", - наголосив Козицький.Нагадаємо, щоу Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

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