ЗСУ ліквідували ще понад 1100 російських окупантів





Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,



- танків ‒ 7268 (+6) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,



- артилерійських систем – 11905 (+38) од,



- РСЗВ – 1049 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,



- літаків – 348 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),



- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,



- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила 465 054 військовихПро це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,- танків ‒ 7268 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,- артилерійських систем – 11905 (+38) од,- РСЗВ – 1049 (+0) од,- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,- літаків – 348 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).

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