ЗСУ ліквідували ще понад 1100 російських окупантів

ЗСУ ліквідували ще понад 1100 російських окупантів
Загалом росія вже втратила 465 054 військових

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,

- танків ‒ 7268 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,

- артилерійських систем – 11905 (+38) од,

- РСЗВ – 1049 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,

- літаків – 348 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),

- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,

- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).

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Теги: Росія, Україна, війна
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