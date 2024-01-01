ЗСУ ліквідували ще понад 1100 російських окупантів
Сьогодні, 11:15
Загалом росія вже втратила 465 054 військових
Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
- танків ‒ 7268 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
- артилерійських систем – 11905 (+38) од,
- РСЗВ – 1049 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).
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Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
- танків ‒ 7268 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
- артилерійських систем – 11905 (+38) од,
- РСЗВ – 1049 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).
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