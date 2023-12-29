На Волині горіли хлів та солома
Сьогодні, 12:39
На Волині рятувальники ліквідували 4 пожежі за минулу добу: горіли господарські будівлі і солома. Потерпілих і жертв немає.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
26 квітня обідньої пори трапилася пожежа а дерев'яному хліві в с. Березичі Любешівської громади. Горіння, що, імовірно, трапилося через коротке замикання електромережі, ліквідували рятувальники 12 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Седлище.
О 19:30 пожежу в дерев'яному піднавісі в селищі Голоби ліквідували рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Крім того, у с. Жмудче на Ковельщині горіла солома в приватному домоволодінні. А в с. Козлиничі Маневицької громади вогонь, що охопив господарську солому на відкритій території, поширився ще й на 0,01 га площі сухої трави.
Обидві пожежі ліквідували рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони.
В обох випадках до пожеж призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
26 квітня обідньої пори трапилася пожежа а дерев'яному хліві в с. Березичі Любешівської громади. Горіння, що, імовірно, трапилося через коротке замикання електромережі, ліквідували рятувальники 12 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Седлище.
О 19:30 пожежу в дерев'яному піднавісі в селищі Голоби ліквідували рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Крім того, у с. Жмудче на Ковельщині горіла солома в приватному домоволодінні. А в с. Козлиничі Маневицької громади вогонь, що охопив господарську солому на відкритій території, поширився ще й на 0,01 га площі сухої трави.
Обидві пожежі ліквідували рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони.
В обох випадках до пожеж призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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