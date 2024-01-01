На Донеччині загинув 54-річний Герой з Волині Олександр Омельчук
Сьогодні, 12:30
Трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду - 25 квітня на Донеччині, поблизу населеного пункту Очеретине загинув мешканець Володимира Олександр Омельчук.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"54-річний солдат був призваний на військову службу 3 червня 2023 року. Відданий присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність.
Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день прибуття траурного кортежу повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"54-річний солдат був призваний на військову службу 3 червня 2023 року. Відданий присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність.
Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день прибуття траурного кортежу повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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