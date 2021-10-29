Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з робочим візитом перебуває на Волині, де ознайомився з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.
Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.
Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.
Будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів". - йдеться в повідомленні.
Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.
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Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.
Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.
Будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів". - йдеться в повідомленні.
Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.
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