Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО

Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з робочим візитом перебуває на Волині, де ознайомився з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.

Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.

Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО

Будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів". - йдеться в повідомленні.
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО

Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО
Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО

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Теги: Шмигаль, Волинь
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