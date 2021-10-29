Премєр-мінстр Денис Шмигаль на Волині перевірив фортифікації поблизу держкордону. ФОТО

Денис Шмигаль з робочим візитом перебуває на Волині, де ознайомився з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.



Про це він



"Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.



Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.



Будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів". - йдеться в повідомленні.



Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністрз робочим візитом перебуває на Волині, де ознайомився з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.Про це він повідомив на сторінці у фейсбуці."Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.Будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів". - йдеться в повідомленні.Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.

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