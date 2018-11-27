Як вийти з посту без шкоди для здоров'я - поради волинської медикині





Як правильно вийти з посту і не завдати шкоди своєму здоров'ю, розповіла завідувачка гастроентерологічним відділенням КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» Юлія Кошель в коментарі



«Якщо дивитися з позиції гастроентерології, то вихід з посту, як із будь-якої дієти, має бути поступовим, але ми усвідомлюємо, що в суботу у нас ще піст, а в неділю уже він закінчився. Люди приходять з нічної служби, сідають в родинному колі за святковий стіл. Тому треба зважати на те, що процес, коли ми переходимо з пісної їжі на їжу багату тваринними білками, є досить складним в плані перетравлення нашою травною системою», - розповідає вона.



Як стверджує медикиня, акуратно варто ставитися до їжі у свято. Велика кількість м'ясних продуктів, салатів з майонезом, можуть завдати серйозного удару по організму.



Тому потрібно починати з маленьких порцій.



«Слід їсти невеликими порціями, додавати салати, додавати зелень, які будуть допомагати працювати кишківникові», - радить Юлія Кошель.



Також, на думку завідувачки відділенням, бажано не зловживати алкоголем.



Як наполягають медики, від міцного алкоголю варто відмовитися - утримайтеся від віскі, коньяку і горілки. Якщо хочеться випити алкоголь, то краще віддати перевагу вину. І краще розбавляти його водою, з пропорції один до двох, пийте невеликими порціями.

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