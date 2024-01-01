На війні з окупантами загинув Герой з Волині Євгеній Поліщук

Євгеній Сергійович Поліщук, 26.01.1983 року народження, загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.



Про це повідомив у Фейсбуку міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Солдат Євгеній Поліщук був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення.



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