На війні з окупантами загинув Герой з Волині Євгеній Поліщук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Євгеній Поліщук
Лучанин Євгеній Сергійович Поліщук, 26.01.1983 року народження, загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.

Про це повідомив у Фейсбуку міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Солдат Євгеній Поліщук був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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