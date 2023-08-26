Зона радіаційного забруднення на Волині: результати замірів радіаційного фону





Про це Андрій Бортнік і зробив нові заміри радіаційного фону у Прилісному.



"Декілька років тому тут був перевищений радіаційний фон на декілька Кюрі, — зазначив фахівець. — За цих 10 років хочемо дослідити, які відбулися тут зміни.



У полі біля села Прилісне дозиметр показав 8 мікрорентгенів.



Зі слів керівника Волинської філії Інституту охорони ґрунтів, радіаційний фон у селі Прилісне зараз в межах норми, дещо перевищеним залишається рівень Цезію: "На цій території був Цезій 137 і Стронцій 90. Цезій 137 ще лишається, а Стронцій, якщо і є в ґрунтах, то його вже дуже мало. За останні роки ми його майже не фіксували".



Як додав Андрій Бортнік, значна частина радіонуклідів залишається у лісах на Волині, зокрема, у грибах і ягодах.



Окрім Прилісного до чорнобильської зони також належать ще 10 сіл громади. Загалом у Камінь-Каширському районі нині проживають майже сто тисяч людей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розповів Суспільному керівник управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Прилісне в Камінь-Каширському районі на Волині одразу після аварії на ЧАЕС у 1986 році фіксували значне перевищення радіонуклідів. Нині населений пункт входить до зони радіаційного забруднення.Про це Суспільному розповів керівник Волинської філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України"і зробив нові заміри радіаційного фону у Прилісному."Декілька років тому тут був перевищений радіаційний фон на декілька Кюрі, — зазначив фахівець. — За цих 10 років хочемо дослідити, які відбулися тут зміни.У полі біля села Прилісне дозиметр показав 8 мікрорентгенів.Зі слів керівника Волинської філії Інституту охорони ґрунтів, радіаційний фон у селі Прилісне зараз в межах норми, дещо перевищеним залишається рівень Цезію: "На цій території був Цезій 137 і Стронцій 90. Цезій 137 ще лишається, а Стронцій, якщо і є в ґрунтах, то його вже дуже мало. За останні роки ми його майже не фіксували".Як додав Андрій Бортнік, значна частина радіонуклідів залишається у лісах на Волині, зокрема, у грибах і ягодах.Окрім Прилісного до чорнобильської зони також належать ще 10 сіл громади. Загалом у Камінь-Каширському районі нині проживають майже сто тисяч людей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розповів Суспільному керівник управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк.

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