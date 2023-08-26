Зона радіаційного забруднення на Волині: результати замірів радіаційного фону

Зона радіаційного забруднення на Волині: результати замірів радіаційного фону
У селі Прилісне в Камінь-Каширському районі на Волині одразу після аварії на ЧАЕС у 1986 році фіксували значне перевищення радіонуклідів. Нині населений пункт входить до зони радіаційного забруднення.

Про це Суспільному розповів керівник Волинської філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" Андрій Бортнік і зробив нові заміри радіаційного фону у Прилісному.

"Декілька років тому тут був перевищений радіаційний фон на декілька Кюрі, — зазначив фахівець. — За цих 10 років хочемо дослідити, які відбулися тут зміни.

У полі біля села Прилісне дозиметр показав 8 мікрорентгенів.

Зі слів керівника Волинської філії Інституту охорони ґрунтів, радіаційний фон у селі Прилісне зараз в межах норми, дещо перевищеним залишається рівень Цезію: "На цій території був Цезій 137 і Стронцій 90. Цезій 137 ще лишається, а Стронцій, якщо і є в ґрунтах, то його вже дуже мало. За останні роки ми його майже не фіксували".

Як додав Андрій Бортнік, значна частина радіонуклідів залишається у лісах на Волині, зокрема, у грибах і ягодах.

Окрім Прилісного до чорнобильської зони також належать ще 10 сіл громади. Загалом у Камінь-Каширському районі нині проживають майже сто тисяч людей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розповів Суспільному керівник управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк.

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Теги: радіація, Волинь
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