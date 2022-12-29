Де на Волині – найвищий рівень радіації

Де на Волині – найвищий рівень радіації
Радіаційний фон у Волинській області станом на 26 серпня 2023 року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.079-0.115 мкЗв/год.

Про це повідомляють на сайті saveecobot.com.

Показники вимірюються різними пристроями, від онлайн станцій моніторингу до щоденних ручних замірів відповідними державними установами на стаціонарних постах спостереження.

Найвища величина потужності експозиційної дози (радіаційний фон) було зафіксовано о 12:30 на посту спостереження за адресою вулиця Устилузька у місті Володимир і становила 0.115 мкЗв/год, що нижче контрольного рівня.
Де на Волині – найвищий рівень радіації
Де на Волині – найвищий рівень радіації

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Теги: радіація, Волинь, рівень
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