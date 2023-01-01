На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Деркачем

Михайлом Деркачем із Великої Яблуньки.



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В журбі та скорботі сьогодні схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню дорогу Михайла Деркача - земляка, односельчанина, відважного воїна, який з перших днів російської агресії став на захист своєї Батьківщини та свого народу. 22 серпня 2023 року гідно виконуючи бойове завдання щодо захисту суверенітету України на Луганщині український захисник загинув.



Михайло Юрійович народився у с. Оконськ, виріс у Великій Яблунці, тут мешкають його батьки. Воїн із сім’єю проживав на території Ковельського району. Сьогоднішній теплий літній день став чорним від смутку для батьків, які поховали молодого сина, для дружини, яка втратила коханого чоловіка, семирічного сина Юрія та однорічної донечки Вікторії, яких уже ніколи не обійме татусь.



Попрощатися зі світлою, позитивною і надзвичайно доброю людиною та сказати останнє дякую до будинку батьків у Великій Яблунці прийшли рідні, друзі, односельчани, бойові побратими, керівництво громади, військові. Відспівали бійця у Свято-Хресто-Воздвиженському храмі. Поховали з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.



Михайло мужньо виконував свій обов'язок перед державою, тепер всі ми маємо виконати свій - шанувати світлу пам'ять нашого земляка, цінувати його самовідданість та хоробрість.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччині попрощалися з Героєміз Великої Яблуньки.Про це повідомили у Маневицькій громаді.В журбі та скорботі сьогодні схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню дорогу Михайла Деркача - земляка, односельчанина, відважного воїна, який з перших днів російської агресії став на захист своєї Батьківщини та свого народу. 22 серпня 2023 року гідно виконуючи бойове завдання щодо захисту суверенітету України на Луганщині український захисник загинув.Михайло Юрійович народився у с. Оконськ, виріс у Великій Яблунці, тут мешкають його батьки. Воїн із сім’єю проживав на території Ковельського району. Сьогоднішній теплий літній день став чорним від смутку для батьків, які поховали молодого сина, для дружини, яка втратила коханого чоловіка, семирічного сина Юрія та однорічної донечки Вікторії, яких уже ніколи не обійме татусь.Попрощатися зі світлою, позитивною і надзвичайно доброю людиною та сказати останнє дякую до будинку батьків у Великій Яблунці прийшли рідні, друзі, односельчани, бойові побратими, керівництво громади, військові. Відспівали бійця у Свято-Хресто-Воздвиженському храмі. Поховали з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.Михайло мужньо виконував свій обов'язок перед державою, тепер всі ми маємо виконати свій - шанувати світлу пам'ять нашого земляка, цінувати його самовідданість та хоробрість.

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