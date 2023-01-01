Діти, які повернулися з окупації та романтичне освідчення: добрі новини від ВолиньPost за 26 серпня

Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні, 26 серпня, ми писали про таке:Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.Троє волинських спортсменів у складі молодіжної національної збірної привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу-2023, який відбувся у польському місті Варшава.Сили оборони України, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, завдають втрат ворогу.Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,танків ‒ 4390 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,артилерійських систем – 5379 (+18) од,РСЗВ – 726 (+2) од,засоби ППО ‒ 497 (+2) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),крилаті ракети ‒ 1411 (+2),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,спеціальна техніка ‒ 804 (+2).Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!ТОВ «Українська Бронетехніка» з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.Два випускники Горохівського ліцею №2 Дмитро Парій та Ірина Корінецька здобули дивовижний успіх, набравши максимальну кількість балів (200) на національному мультипредметному тесті.На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» виявили місцезнаходження королівської папороті (royal fern) – Osmunda regalis L.У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.В Україну повернулися десять дітей, яких депортувала росія.