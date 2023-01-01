Діти, які повернулися з окупації та романтичне освідчення: добрі новини від ВолиньPost за 26 серпня
26 серпень, 23:03
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 26 серпня, ми писали про таке:
Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО
Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.
Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу
Троє волинських спортсменів у складі молодіжної національної збірної привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу-2023, який відбувся у польському місті Варшава.
Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сили оборони України, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, завдають втрат ворогу.
Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,
танків ‒ 4390 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
артилерійських систем – 5379 (+18) од,
РСЗВ – 726 (+2) од,
засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
ТОВ «Українська Бронетехніка» з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.
Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Два випускники Горохівського ліцею №2 Дмитро Парій та Ірина Корінецька здобули дивовижний успіх, набравши максимальну кількість балів (200) на національному мультипредметному тесті.
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО
На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» виявили місцезнаходження королівської папороті (royal fern) – Osmunda regalis L.
Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.
В Україну повернули 11 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
В Україну повернулися десять дітей, яких депортувала росія.
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Наприклад, сьогодні, 26 серпня, ми писали про таке:
Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО
Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.
Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу
Троє волинських спортсменів у складі молодіжної національної збірної привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу-2023, який відбувся у польському місті Варшава.
Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів
Сили оборони України, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, завдають втрат ворогу.
Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,
танків ‒ 4390 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
артилерійських систем – 5379 (+18) од,
РСЗВ – 726 (+2) од,
засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО
ТОВ «Українська Бронетехніка» з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.
Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень
Два випускники Горохівського ліцею №2 Дмитро Парій та Ірина Корінецька здобули дивовижний успіх, набравши максимальну кількість балів (200) на національному мультипредметному тесті.
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО
На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» виявили місцезнаходження королівської папороті (royal fern) – Osmunda regalis L.
Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.
В Україну повернули 11 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
В Україну повернулися десять дітей, яких депортувала росія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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