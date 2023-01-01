Діти, які повернулися з окупації та романтичне освідчення: добрі новини від ВолиньPost за 26 серпня

Діти, які повернулися з окупації та романтичне освідчення: добрі новини від ВолиньPost за 26 серпня
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.

Наприклад, сьогодні, 26 серпня, ми писали про таке:

Волинські тероборонівці показали, як знищили ворожу техніку. ВІДЕО

Відразу два ворожих БТР-82А знищили підрозділи Волинської бригади тероборони.

Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу

Троє волинських спортсменів у складі молодіжної національної збірної привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу-2023, який відбувся у польському місті Варшава.

Українські воїни знищили понад 600 російських окупантів

Сили оборони України, захищаючи незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, завдають втрат ворогу.

Покращилися показники втрат і за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько260270 (+640) осіб,
танків ‒ 4390 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
артилерійських систем – 5379 (+18) од,
РСЗВ – 726 (+2) од,
засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 804 (+2).

Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Доставили перші снаряди, які Україна виробляє з країнами НАТО

ТОВ «Українська Бронетехніка» з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Волинянин, який склав НМТ на 600 балів, отримав 15 тисяч гривень

Два випускники Горохівського ліцею №2 Дмитро Парій та Ірина Корінецька здобули дивовижний успіх, набравши максимальну кількість балів (200) на національному мультипредметному тесті.

У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» виявили місцезнаходження королівської папороті (royal fern) – Osmunda regalis L.

Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій

У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.

В Україну повернули 11 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО

В Україну повернулися десять дітей, яких депортувала росія.

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Теги: Волинь, добрі новини
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