В Україну повернули 11 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО

В Україну повернули 11 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
В Україну повернулися десять дітей, яких депортувала росія.

Про це повідомив засновник мережі порятунку дітей Save Ukraine Микола Кулеба.

Ще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій.

На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.

"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - йдеться у дописі Миколи Кулеби.



Як відомо, в Україну 1 серпня повернулися десять дітей, яких депортувала росія. Їх теж зустрічали на Волині.

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Теги: Волинь, повернення, війна, окупація
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