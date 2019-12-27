В Україну повернули 11 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО





Про це повідомив засновник мережі порятунку дітей Save Ukraine Микола Кулеба.



Ще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій.



На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.



"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - йдеться у дописі Миколи Кулеби.







Як відомо,

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